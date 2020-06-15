Мартинес: Мертенс почти считается богом в Неаполе

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал выход «Наполи» в финал Кубка Италии. В ответном полуфинальном матче турнира «Наполи» сыграл вничью с «Интером» (1:1). Первая игра завершилась победой неаполитанского клуба со счётом 1:0.
«Это был невероятный, фантастический матч. Замечательно было увидеть Мертенса против Ромелу Лукаку в полуфинале. Мертенс должен был подписать новый контракт с «Наполи», несмотря на предложения таких клубов, как «Интер», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». В футбольном мире, где мы не видим большой преданности в наше время, я думаю, что Дрис хотел войти в историю с «Наполи» и доказал свою любовь к клубу. Он находится на пике своей карьеры, почти считается богом в Неаполе и заслуживает всех своих успехов», — приводит слова Мертенса Football Italia.
Напомним, в ответном матче Кубка Италии автором первого гола стал полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, отправив мяч в ворота соперника на второй минуте прямым ударом с углового. До перерыва Дрис Мертенс сравнял счёт.
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