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Представитель Ла Лиги оценил решение возобновить сезон РПЛ со зрителями

Представитель Ла Лиги оценил решение возобновить сезон РПЛ со зрителями
Футбол / РПЛ 0

Официальный представитель Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэль Серехидо оценил предстоящее возобновление сезона российской Премьер-лиги со зрителями.

«Руководители РПЛ действовали смело. Ла Лига будет внимательно следить не только за российским чемпионатом, но и за другими, где разрешили проводить матчи в присутствии фанатов. Уверен, что решения, принятые РПЛ, являются правильными для футбола и его болельщиков», — приводят слова Серехидо «Известия».

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен и возобновится 19 июня.Сообщалось, что Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом проведение матчей со зрителями, При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.

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