Представитель Ла Лиги оценил решение возобновить сезон РПЛ со зрителями
Официальный представитель Ла Лиги в России, Восточной Европе и странах Балтии Даниэль Серехидо оценил предстоящее возобновление сезона российской Премьер-лиги со зрителями.
«Руководители РПЛ действовали смело. Ла Лига будет внимательно следить не только за российским чемпионатом, но и за другими, где разрешили проводить матчи в присутствии фанатов. Уверен, что решения, принятые РПЛ, являются правильными для футбола и его болельщиков», — приводят слова Серехидо «Известия».
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен и возобновится 19 июня.Сообщалось, что Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом проведение матчей со зрителями, При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.
VIP-болельщики могут обойти ограничения на посещение стадионов на матчах РПЛ
- 15 июня 2020
-
04:19
-
03:38
-
02:41
-
01:41
-
01:12
-
00:58
-
00:49
-
00:34
-
00:22
-
00:13
-
00:04
- 14 июня 2020
-
23:43
-
23:41
-
23:20
-
23:18
-
22:53
-
22:50
-
22:24
-
22:22
-
22:05
-
21:50
-
21:45
-
21:43
-
21:36
-
21:31
-
21:26
-
21:15
-
21:10
-
20:55
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:01
-
20:00
-
19:45
Партнерский контент