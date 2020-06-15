Маркус Рашфорд призывает правительство Великобритании оказать поддержку детям

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд обеспокоен ситуацией с поддержкой детей из малоимущих детей в Великобритании.
«Правительство применило «всё, что нужно» для экономики, но сегодня я прошу вас распространить эту же мысль и на защиту всех детей из малоимущих семей Англии. Я призываю вас услышать их просьбы и продемонстрировать человечность. Пожалуйста, пересмотрите своё решение об отмене схемы ваучеров на еду на период летних каникул и гарантируйте продление. Это Англия в 2020 году, и это вопрос, который нуждается в срочном решении.
Пожалуйста, пока другие нации смотрят на вас, примите это решение и сделайте защиту жизни некоторых из наших наиболее уязвимых слоёв населения главным приоритетом.
Будучи чернокожим из семьи с низким доходом в Вайтеншоу (Манчестер), я мог бы и сам быть частью этой ужасной статистики. Вместо этого, из-за самоотверженных действий моей мамы, моей семьи, моих соседей и моих тренеров, единственная статистика, с которой я связан, — это голы и другие достижения на футбольном поле…
Я не могу пройти мимо, я бы не распространял эту информацию и не просил вас о помощи, если бы этот вопрос бы не был первой важности», — сказано в опубликованном заявлении Рашфордом в «Твиттере».
Уже в пятницу, 19 июня, «Манчестер Юнайтед», занимающий 5-е место в турнирной таблице АПЛ, встретится на выезде с «Тоттенхэм Хотспур» под руководством Жозе Моуринью (8-е место).
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