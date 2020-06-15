4-кратный чемпион Германии «Кайзерслаутерн» близок к началу процедуры банкротства

Немецкий «Кайзерслаутерн», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Германии, может пройти процедуру банкротства в связи со сменой владельца, сообщает Kicker.
Уже на этой неделе руководство клуба может подать заявку на производство дела о признании клуба несостоятельным из-за накопившихся долгов в размере около € 20 млн. Переговоры с трёмя кредиторами об отсрочке платежей, как минимум на один год, не увенчались успехом. При этом наличие задолженностей не является основной проблемой «Кайзерслаутерна», который ежегодно приносит убытки в размере € 5 млн. Именно поэтому, возможный приход сторонних инвесторов выглядит очень призрачным.
Однако, заявление о признании клуба банкротом может быть отозвано в любой момент, при условии, что клуб всё-таки придёт к соглашению с кредиторами или же сменит владельца.
Ранее, чтобы смягчить последствия кризиса вызванного коронавирусом, Федерация футбола Германии отменила пункт о вычете 9 очков у клуба, проходящего процедуру банкротства, так что это предотвратит возможный вылет «Кайзерслаутерна» в региональную лигу.
Напомним, что «Кайзерслаутерн» является 4-кратным обладателем титула чемпиона Германии (1951, 1953, 1991, 1998), 2-кратным обладателем Кубка (1990, 1996) и Суперкубка (1991) Германии, а также победителем Кубка Интертото (1975, 1988, 1989).
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