Дмитрий Сенников: не думаю, что после возобновления сезона «Локомотив» резко изменится

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что игра «Локомотива» после возобновления сезона не претерпит изменений с приходом Марко Николича на пост главного тренера.

«Не думаю, что после возобновления сезона «Локомотив» резко изменится. Даже не из-за того, что у тренера было не так много времени, а по причине достаточно короткой скамейки. Ну не уберет же Николич с поля Крыховяка или Миранчука. В нападении выбор не велик, да и в защите тоже. К тому же ушёл Хёведес. Поэтому, мне кажется, не стоит ждать сейчас глобальных перемен», — цитируют Сенникова «Известия».

Напомним, ранее московский «Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Тамбов» (1:0). Встреча проходила в Москве на одном из тренировочных полей стадиона «Черкизово».



Из-за пандемии коронавируса сезон в Российской Премьер-Лиге был приостановлен в марте. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта чемпионата России «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом». Встреча состоится 21 июня.