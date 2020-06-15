Дмитрий Сенников: не думаю, что после возобновления сезона «Локомотив» резко изменится

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников выразил мнение, что игра «Локомотива» после возобновления сезона не претерпит изменений с приходом Марко Николича на пост главного тренера.
«Не думаю, что после возобновления сезона «Локомотив» резко изменится. Даже не из-за того, что у тренера было не так много времени, а по причине достаточно короткой скамейки. Ну не уберет же Николич с поля Крыховяка или Миранчука. В нападении выбор не велик, да и в защите тоже. К тому же ушёл Хёведес. Поэтому, мне кажется, не стоит ждать сейчас глобальных перемен», — цитируют Сенникова «Известия».
Напомним, ранее московский «Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Тамбов» (1:0). Встреча проходила в Москве на одном из тренировочных полей стадиона «Черкизово».
Из-за пандемии коронавируса сезон в Российской Премьер-Лиге был приостановлен в марте. Возобновление турнира запланировано на 19 июня. Первый матч после рестарта чемпионата России «Локомотив» проведёт на своём поле с «Оренбургом». Встреча состоится 21 июня.
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