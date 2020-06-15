«Динамо» разгромило «Спартак», а «Реал» обыграл «Эйбар». Главное к утру

Результаты контрольных игр клубов РПЛ, Трамп отказывается смотреть матчи сборной США по футболу, неожиданный обмен в КХЛ и серьёзная травма уругвайского голкипера «Галатасарая» Муслеры – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче, Клинтон Н'Жье оформил дубль.



2. Дональд Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи сборной США по футболу.



3. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в первом матче под руководством Марко Николича.



4. Наиль Якупов обменян из «Витязя» в «Амур».



5. Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера получил двойной перелом во время матча. Вратаря экстренно госпитализировали.



6. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сенсационно проиграл на собственном выставочном турнире.



7. Александр Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ.



8. «Реал» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании.



9. Представитель Ла Лиги оценил решение возобновить сезон РПЛ со зрителями.

10. Блестящий гол нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова попал в тройку лучших по итогам сезона НХЛ.