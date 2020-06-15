«Динамо» разгромило «Спартак», а «Реал» обыграл «Эйбар». Главное к утру

Результаты контрольных игр клубов РПЛ, Трамп отказывается смотреть матчи сборной США по футболу, неожиданный обмен в КХЛ и серьёзная травма уругвайского голкипера «Галатасарая» Муслеры – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче, Клинтон Н'Жье оформил дубль.
2. Дональд Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи сборной США по футболу.
3. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в первом матче под руководством Марко Николича.
4. Наиль Якупов обменян из «Витязя» в «Амур».
5. Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера получил двойной перелом во время матча. Вратаря экстренно госпитализировали.
6. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сенсационно проиграл на собственном выставочном турнире.
7. Александр Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ.
8. «Реал» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании.
9. Представитель Ла Лиги оценил решение возобновить сезон РПЛ со зрителями.
10. Блестящий гол нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова попал в тройку лучших по итогам сезона НХЛ.
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