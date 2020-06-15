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«Динамо» разгромило «Спартак», а «Реал» обыграл «Эйбар». Главное к утру

«Динамо» разгромило «Спартак», а «Реал» обыграл «Эйбар». Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

Результаты контрольных игр клубов РПЛ, Трамп отказывается смотреть матчи сборной США по футболу, неожиданный обмен в КХЛ и серьёзная травма уругвайского голкипера «Галатасарая» Муслеры – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче, Клинтон Н'Жье оформил дубль.

2. Дональд Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи сборной США по футболу.

3. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в первом матче под руководством Марко Николича.

4. Наиль Якупов обменян из «Витязя» в «Амур».

5. Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера получил двойной перелом во время матча. Вратаря экстренно госпитализировали.

6. Первая ракетка мира серб Новак Джокович сенсационно проиграл на собственном выставочном турнире.

7. Александр Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ.

8. «Реал» обыграл «Эйбар» в матче чемпионата Испании.

9. Представитель Ла Лиги оценил решение возобновить сезон РПЛ со зрителями.

10. Блестящий гол нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова попал в тройку лучших по итогам сезона НХЛ.

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