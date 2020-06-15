Модрич: у Мбаппе есть всё, чтобы доминировать, но ему нужно сменить чемпионат

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич считает, что нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе нужно перейти в клуб с более сильного чемпионата, чем французская Лига 1.

«У Мбаппе есть всё, чтобы доминировать. Но я думаю, что для качественного скачка ему нужно перейти в чемпионат, в котором его команда не будет так легко побеждать», — приводит слова Модрича Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В нынешнем сезоне 21-летний француз записал в свой актив 30 голов и 17 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что приобрести Мбаппе хотят «Реал» и «Ливерпуль». Контракт футболиста с парижанами рассчитан ещё на два года.