Жена Малафеева: верю, что с годами дочь перебесится и всё поймёт

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, в своём «инстаграме» рассказала о воспитании детей.



«Для меня всегда было понимание, что детки смотрят на нас и учатся, социум воспитывает и многие жизненные ситуации, личные ошибки. Сейчас смотрю на них и вижу, насколько правильно они воспитанны, как им легко адаптировать любую ситуацию в своих интересах, спорт однозначно для мальчишек даёт взрослость иногда не по годам и целеустремленность, дисциплину и правильные привычки.



С дочей сложнее, гормоны делают своё и возраст, все мои подсказки и опыт не работают, хотя такое доверие и любовь были с первого дня знакомства, потом это стало на паузе, что произошло… Остаётся верить в её осознанность, пусть и со временем. Я верю, что с годами перебесится и всё поймёт, и снова вернётся доверие, и мы сможем дружить без оглядки в глупости и прошлое. Ограничения играют сейчас в противоположную сторону, но и без них никуда, а ведь всего лишь хочется, чтоб она была счастлива», — написала Екатерина.

Вячеслав Малафеев принял участие в тренировке по боксу