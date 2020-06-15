Жена Малафеева: верю, что с годами дочь перебесится и всё поймёт

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, в своём «инстаграме» рассказала о воспитании детей.
«Для меня всегда было понимание, что детки смотрят на нас и учатся, социум воспитывает и многие жизненные ситуации, личные ошибки. Сейчас смотрю на них и вижу, насколько правильно они воспитанны, как им легко адаптировать любую ситуацию в своих интересах, спорт однозначно для мальчишек даёт взрослость иногда не по годам и целеустремленность, дисциплину и правильные привычки.
С дочей сложнее, гормоны делают своё и возраст, все мои подсказки и опыт не работают, хотя такое доверие и любовь были с первого дня знакомства, потом это стало на паузе, что произошло… Остаётся верить в её осознанность, пусть и со временем. Я верю, что с годами перебесится и всё поймёт, и снова вернётся доверие, и мы сможем дружить без оглядки в глупости и прошлое. Ограничения играют сейчас в противоположную сторону, но и без них никуда, а ведь всего лишь хочется, чтоб она была счастлива», — написала Екатерина.
- 15 июня 2020
-
10:33
-
10:05
-
09:45
-
09:35
-
09:20
-
08:45
-
08:30
-
07:13
-
06:53
-
06:25
-
06:03
-
05:44
-
05:27
-
05:06
-
04:52
-
04:19
-
03:38
-
02:41
-
01:41
-
01:12
-
00:58
-
00:49
-
00:34
-
00:22
-
00:13
-
00:04
- 14 июня 2020
-
23:43
-
23:41
-
23:20
-
23:18
-
22:53
-
22:50
-
22:24
-
22:22
-
22:05