Вадим Евсеев: тряхнул стариной. Надувные парни натерпелись страху

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что поработал над своим дриблингом на одной из недавних тренировок команды.

«Тряхнул стариной. Ни один манекен при дриблинге главного тренера не пострадал. Но страху надувные парни всё равно натерпелись», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вадима Евсеева в «Инстаграме».

«Уфа», набрав 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах команда Евсеева одержала шесть побед, девять раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

В первой встреча после рестарта сезона-2019/2020 «Уфа» сыграет с «Тамбовом». Матч состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» 21 июня, начало — в 15:00 мск.