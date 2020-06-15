Скончался бывший нападающий сборной Мексики Аарон Падилья

Экс-нападающий сборной Мексики Аарон Падилья ушёл из жизни в возрасте 77 лет, сообщается в «твиттере» его бывшего клуба «Пумас».



«Мы сожалеем о болезненной потере иконы клуба и всего мексиканского футбола, дона Аарона Падильи. Спасибо тебе, Гансито! Ты был и всегда будешь примером для новых поколений», — говорится в сообщении «Пумас».



Как уточняет ESPN, в течении нескольких лет Падилья страдал от болезни Альцгеймера, а в последние недели его состояние ухудшилось из-за ещё нескольких заболеваний. Экс-футболист не был госпитализирован и скончался дома в присутствии родных.



Падилья защищал цвета Пумас с 1962 по 1972 год и с 1974 по 1975 год. В ходе своей карьеры он также выступал за «Атланте» и «Веракрус». В сборную Мексики вызывался с 1965 по 1970 год.