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Скончался бывший нападающий сборной Мексики Аарон Падилья

Скончался бывший нападающий сборной Мексики Аарон Падилья
Футбол / Прочие турниры 0

Экс-нападающий сборной Мексики Аарон Падилья ушёл из жизни в возрасте 77 лет, сообщается в «твиттере» его бывшего клуба «Пумас».

«Мы сожалеем о болезненной потере иконы клуба и всего мексиканского футбола, дона Аарона Падильи. Спасибо тебе, Гансито! Ты был и всегда будешь примером для новых поколений», — говорится в сообщении «Пумас».

Как уточняет ESPN, в течении нескольких лет Падилья страдал от болезни Альцгеймера, а в последние недели его состояние ухудшилось из-за ещё нескольких заболеваний. Экс-футболист не был госпитализирован и скончался дома в присутствии родных.

Падилья защищал цвета Пумас с 1962 по 1972 год и с 1974 по 1975 год. В ходе своей карьеры он также выступал за «Атланте» и «Веракрус». В сборную Мексики вызывался с 1965 по 1970 год.

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