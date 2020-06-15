Бернд Лено: «Арсенал» может удивить «Манчестер Сити»

Вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено высказался о предстоящем перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», который станет для «канониров» первым официальным после паузы.



«Мы готовы играть без болельщиков. Во время паузы мы работали над настроем и лидерскими качествами. Мы можем удивить «Сити», потому что никто сейчас не находится в прежнем ритме. Уверен, «Арсенал» может здорово стартовать после паузы. Артета знает каждого футболиста лучше, чем кто-либо ещё. Думаю, Микель подготовит хороший план на игру», — приводит слова Лено Sky Sports.



Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» состоится 17 июня на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск.

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