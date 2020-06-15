Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бернд Лено: «Арсенал» может удивить «Манчестер Сити»

Бернд Лено: «Арсенал» может удивить «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено высказался о предстоящем перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», который станет для «канониров» первым официальным после паузы.

«Мы готовы играть без болельщиков. Во время паузы мы работали над настроем и лидерскими качествами. Мы можем удивить «Сити», потому что никто сейчас не находится в прежнем ритме. Уверен, «Арсенал» может здорово стартовать после паузы. Артета знает каждого футболиста лучше, чем кто-либо ещё. Думаю, Микель подготовит хороший план на игру», — приводит слова Лено Sky Sports.

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» состоится 17 июня на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск.

Обамеянг: возможно, мне придётся принять самое важное решение в моей карьере
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020