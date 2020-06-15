Семеду может перейти в «Интер». У «Ман Сити» и «Ювентуса» мало шансов заполучить игрока

Защитник каталонской «Барселоны» Нелсон Семеду может продолжить карьеру в миланском «Интере». В услугах 26-летнего португальца также заинтересованы туринский «Ювентус» и «Манчестер Сити», но оба клуба, скорее всего, не смогут его приобрести, сообщает Marca.
Вариант с «Ювентусом» отпал из-за финансовых требований Семеду. Что касается «Манчестер Сити», то «горожане» отказались включить в сделку защитника Жоау Канселу, которого хочет заполучить «Барселона».
В такой ситуации наиболее вероятно, что Нелсон перейдёт в «Интер», поскольку он уже согласовал контакт с чёрно-синими. При этом клубы пока не договорились о трансфере.
«Барселона» хочет получить за Семеду € 41 млн. Каталонцы также предложили «Интеру» португальца плюс € 70 млн за нападающего Лаутаро Мартинеса. Оба варианта не устраивают миланцев.
- 15 июня 2020
-
12:00
-
11:56
-
11:39
-
11:33
-
11:06
-
10:58
-
10:35
-
10:33
-
10:05
-
09:45
-
09:35
-
09:20
-
08:45
-
08:30
-
07:13
-
06:53
-
06:25
-
06:03
-
05:44
-
05:27
-
05:06
-
04:52
-
04:19
-
03:38
-
02:41
-
01:41
-
01:12
-
00:58
-
00:49
-
00:34
-
00:22
-
00:13
-
00:04
- 14 июня 2020
-
23:43
-
23:41