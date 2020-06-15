Семеду может перейти в «Интер». У «Ман Сити» и «Ювентуса» мало шансов заполучить игрока

Защитник каталонской «Барселоны» Нелсон Семеду может продолжить карьеру в миланском «Интере». В услугах 26-летнего португальца также заинтересованы туринский «Ювентус» и «Манчестер Сити», но оба клуба, скорее всего, не смогут его приобрести, сообщает Marca.

Вариант с «Ювентусом» отпал из-за финансовых требований Семеду. Что касается «Манчестер Сити», то «горожане» отказались включить в сделку защитника Жоау Канселу, которого хочет заполучить «Барселона».

В такой ситуации наиболее вероятно, что Нелсон перейдёт в «Интер», поскольку он уже согласовал контакт с чёрно-синими. При этом клубы пока не договорились о трансфере.

«Барселона» хочет получить за Семеду € 41 млн. Каталонцы также предложили «Интеру» португальца плюс € 70 млн за нападающего Лаутаро Мартинеса. Оба варианта не устраивают миланцев.