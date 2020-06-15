Отправь друзьям открытку с Евро-2020 и попади на «Чемпионат»!

В этом месяце нас должен был объединить чемпионат Европы по футболу, но известные события перенесли Евро-2020 на год вперёд. И хоть у нас всё ещё нет возможности путешествовать, за нас это может сделать открытка. Вместе с сервисом The Postcard мы сделали две памятные открытки, посвящённые несостоявшемуся Евро-2020. Их можно отправить не выходя из дома. Открытки уникальны и созданы специально для наших читателей. Сегодня они станут ироничным посланием, а через годы напомнят об историческом переносе.
Отправляй себе и своим друзьям, а затем делись фотографиями полученных открыток в социальных сетях с хештегом #ЯНАЧЕМПЕ. Подборка с вашими фото появится на «Чемпионате».
На групповом этапе чемпионата Европы, который состоится летом 2021 года, сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
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