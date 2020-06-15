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Исполнительница песни к ЧМ-2018 Наталия Орейро оформляет российское гражданство

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Исполнительница песни к ЧМ-2018 Наталия Орейро оформляет российское гражданство
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро сообщила, что оформляет российское гражданство.

«Однажды я пошла в посольство России в Аргентине по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении.

Вот уже 20 лет я практически ежегодно приезжаю в Россию, и с первого же визита в 2001 году я почувствовала большую духовную связь с этой нацией. Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей», — цитирует Орейро ТАСС.

В 2018 году Орейро исполнила песню к чемпионату мира, который проходил в России. Композиция представляла собой микс из трёх языков: английского, испанского и русского. В ней Наталия рассказывала о мире, любви и о том, как важно всем объединиться для такого крупного и популярного события, как мундиаль.

Материал о Наталии Орейро читайте на «Чемпионате».

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