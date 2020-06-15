Фабрегас: у Артеты в «Арсенале» более трудная работа, чем у Лэмпарда в «Челси»
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о работе Фрэнка Лэмпарда в «Челси» и Микеля Артеты в «Арсенале».
«Челси» пошёл на риск, назначив Лэмпарда, поскольку это был его только второй год в качестве главного тренера. «Арсенал» сделал практически то же самое, дав работу Артете. Он был с Хосепом Гвардиолой в течение 10 лет и, как любой другой молодой тренер, захотел попробовать себя в роли наставника.
Микель неплохо начал. Он уже успел вернуть «Арсеналу» некоторые ценности. Очевидно, что там работать труднее, чем в «Челси», если говорить о перестройке. Они очень молоды. Кроме того Артета начал гораздо позже, но я уверен, что скоро они наверстают упущенное. Следующий сезон может стать определяющим», — цитирует Сеска The Guardian.
Сеск Фабрегас: в будущем каминг-ауты будут нормальным явлением
- 15 июня 2020
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