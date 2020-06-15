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Экс-советник Левандовского: Роберт хотел уйти из «Баварии», чтобы объединиться с Роналду

Экс-советник Левандовского: Роберт хотел уйти из «Баварии», чтобы объединиться с Роналду
Футбол / Испания 0

Цезарь Кучарский, бывший советник нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, рассказал, что польский футболист ранее хотел покинуть немецкий клуб, чтобы выступать вместе с форвардом Криштиану Роналду в мадридском «Реале».

«В какой-то момент переговоров Роберт больше не хотел подписывать соглашение с «Баварией». Вместо этого он желал перейти в «Реал», поскольку там играл Роналду. Я убедил его, что он должен быть главным нападающим в большом клубе.

В «Реале» он бы рано или поздно превзошёл Карима Бензема, но я не мог позволить ему перейти в другой клуб в статусе второго номера. Я подчёркивал это во всех обсуждениях, будь то с «Реалом», «Манчестер Сити» или «Арсеналом».

Роберт закончит карьеру в «Баварии». Если бы я до сих пор был его советником, то по крайней мере посоветовал бы ему так поступить. Если не ошибаюсь, только Рууд ван Нистелрой перешёл в «Реал», когда ему было уже за 30.

Я считаю, что Левандовскому стоит сконцентрироваться на игре за «Баварию», чтобы продолжить бить всевозможные рекорды», — приводит слова Кучарского Goal.com со ссылкой на канал Futbolownia в YouTube.

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