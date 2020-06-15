«Марсель» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/2021

«Марсель» на своём официальном сайте опубликовал фотографию новых комплектов игровой формы на следующий сезон.
Домашняя экипировка выполнена в традиционном для команды белом цвете с голубыми вставками. Выездной комплект сделан в синих и голубых тонах. При этом на футболке размещён принт с изображением города. Техническим спонсором «Марселя» является немецкая фирма Puma.
Фото: Официальный сайт ФК «Марсель»
Нынешний розыгрыш чемпионата Франции был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех турнирах в мире. Позднее правительство приняло решение завершить розыгрыш Лиги 1 досрочно. На момент приостановки первенства «Марсель» занимал второе место в турнирной таблице, уступая лишь «Пари Сен-Жермен».
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