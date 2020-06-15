Клинтон Н’Жье: я выглядел злым на тренировке? Это нормально — быть серьёзным на поле

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье поделился ожиданиями от возобновления сезона-2019/2020.

«Сразу скажу: я — игрок «Динамо», а то недавно дал интервью журналисту, который записал меня в ЦСКА. Не знаю, как можно было допустить такую ошибку. Но я не держу зла на этого человека — это жизнь, мы все совершаем ошибки. А нашим фанатам ещё раз хочу сказать, что ничего про ЦСКА не говорил. Хочу поскорее показать нашим болельщикам, на что способен. Впереди восемь матчей. Сделаем всё, чтобы подняться в турнирной таблице.

Если представители медицины и правительства считают, что мы можем продолжить чемпионат, то я не вижу причин, почему мы не должны играть. Меры безопасности приняты. Наше здоровье под защитой. Конечно, хорошо, что мы начинаем. Люди, болельщики должны получать удовольствие от футбола. Да, стадионы пока могут заполняться не более чем на 10%, но это лучше, чем ничего.

Я выглядел злым на тренировке? Это нормально — быть серьёзным на поле. Тем более у нас не так много времени для подготовки. Сейчас нужно работать вдвойне, чтобы проявить себя в чемпионате», — сказал Н’Жье в интервью пресс-службе «Динамо».