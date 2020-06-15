Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Модрич: нам в «Реале» не хватало голов и характера Роналду

Модрич: нам в «Реале» не хватало голов и характера Роналду
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о своём бывшем партнёре по команде, нападающем Криштиану Роналду, ныне выступающем за «Ювентус».

«Мне кажется, говорить о Роналду как об игроке – тривиально. Он один из лучших в истории. Нам в «Реале» не хватало его голов и характера. Криштиану всегда хочет побеждать, он мотивировал нас. Как личности, ему 10 лет. У него большое сердце, и он всегда готов оказать помощь тем, кому она требуется», — цитирует Модрича Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. В ходе своей карьеры он также выступал за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». Криштиану является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Ранее Модрич рассказал, как Роналду едва не подрался с бывшим главным тренером «Реала» Жозе Моуринью.

Модрич: у Мбаппе есть всё, чтобы доминировать, но ему нужно сменить чемпионат
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020