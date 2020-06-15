Оскар Хильемарк — о причёске: всё не могу дойти до барбершопа. Карантин

Полузащитник московского «Динамо» Оскар Хильемарк поделился ожиданиями от рестарта сезона и рассказал о своём имидже.
«Здорово, что мы вернулись на поле. Команда хорошо тренируется. Мы готовы к оставшимся играм. Они очень важны для нас, поскольку хотим по итогам сезона попасть в еврокубки.
Как набрать форму после такой большой паузы? Не вижу в этом проблемы. Каждый из нас тренировался индивидуально дома. Вновь почувствовать мяч, втянуться в работу — всё это происходит довольно быстро.
У меня новый имидж? Нет, просто я всё не могу дойти до барбершопа. Карантин. Посмотрим, что я сделаю с этим», — сказал Хильемарк в интервью пресс-службе московского клуба.
«Динамо», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 21 июня бело-голубые на выезде проведут матч 23-го тура с «Краснодаром», начало — в 20:00 мск.
- 15 июня 2020
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