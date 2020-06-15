Боснич: а кем «МЮ» собирается заменить Погба? Он — один из лучших футболистов в мире

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Марк Боснич хочет, чтобы хавбек Поль Погба продолжил защищать цвета «красных дьяволов».
«Знаю, что люди очень по-разному говорят о Погба. Но если взять во внимание только футбол и то, что клуб подумывает избавиться от одного из своих лучших игроков, то для начала надо задать вопрос: а кем вы собираетесь его заменить?
Заменить Погба практически невозможно. Он входит в число лучших футболистов в мире. Мы видели, на что он способен. Да, фанаты «Юнайтед» и эксперты хотят, чтобы Поль был более последователен, и это можно понятно.
Похоже, теперь Погба с большим энтузиазмом смотрит на ситуацию вокруг клуба, поскольку они приобрели Бруну Фернандеша, а Уле-Гуннар Сульшер чётко показал своё видение и блестяще справился со всей этой ситуацией.
Считаю, что он должен остаться, если будет в форме и будет хорошо играть. Это было бы здорово и для «Юнайтед», и для самого Поля. Надеюсь, что он продолжит выступать за «красных дьяволов», — приводит слова Боснича Goal со ссылкой на Sky Sports.
- 15 июня 2020
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