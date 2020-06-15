Лука Модрич: уверен, что могу играть на высоком уровне ещё два года

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал о планах на будущее.



«Я уверен, что могу играть на высоком уровне ещё два года. А потом – посмотрим. Я бы хотел завершить карьеру в «Реале», но это также зависит от клуба», — цитирует Модрича Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Модрич защищает цвета «Реала» с 2012 года. Ранее хавбек выступал за загребское «Динамо», «Зриньски», хорватский «Интер» и «Тоттенхэм Хотспур». В сборную Хорватии Лука вызывается с 2006 года. На чемпионате мира 2018 года, который проходил в России, национальная команда добралась до финала, а 34-летний футболист был признан лучшим игроком турнира. В том же году он завоевал «Золотой мяч», прервав 10-летнюю серию Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

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