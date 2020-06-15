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РФС отстранил двух сотрудников после путаницы с матчем «Зенит» — «Спартак»

РФС отстранил двух сотрудников после путаницы с ма
РФС отстранил двух сотрудников после путаницы с матчем «Зенит» — «Спартак»
Футбол / Кубок России 0

В Российском футбольном союзе было проведено внутреннее расследование из-за ошибки в регламенте Кубка России и последующей путаницы с местом проведения полуфинального матча «Зенит» – «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.

По итогам разбирательства ответственными за ошибку были признаны двое сотрудников организации – руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Пётр Баркалов. С ними провели беседу и отстранили. При этом с учётом заслуг их решили не увольнять и перевели на другие должности.

Напомним, исполнительный комитет РФС принял решение провести матч «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге.

Президент РФС объяснил решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге
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