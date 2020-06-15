РФС отстранил двух сотрудников после путаницы с матчем «Зенит» — «Спартак»

В Российском футбольном союзе было проведено внутреннее расследование из-за ошибки в регламенте Кубка России и последующей путаницы с местом проведения полуфинального матча «Зенит» – «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.



По итогам разбирательства ответственными за ошибку были признаны двое сотрудников организации – руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Пётр Баркалов. С ними провели беседу и отстранили. При этом с учётом заслуг их решили не увольнять и перевели на другие должности.



Напомним, исполнительный комитет РФС принял решение провести матч «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге.

Президент РФС объяснил решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге