РФС отстранил двух сотрудников после путаницы с матчем «Зенит» — «Спартак»
В Российском футбольном союзе было проведено внутреннее расследование из-за ошибки в регламенте Кубка России и последующей путаницы с местом проведения полуфинального матча «Зенит» – «Спартак», сообщает телеграм-канал «Мутко против». Источники «Чемпионата» подтвердили данную информацию.
По итогам разбирательства ответственными за ошибку были признаны двое сотрудников организации – руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и его заместитель Пётр Баркалов. С ними провели беседу и отстранили. При этом с учётом заслуг их решили не увольнять и перевели на другие должности.
Напомним, исполнительный комитет РФС принял решение провести матч «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге.
Президент РФС объяснил решение провести матч «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге
- 15 июня 2020
-
16:31
-
16:12
-
16:03
-
15:31
-
15:25
-
14:53
-
14:53
-
14:30
-
14:21
-
14:18
-
13:50
-
13:38
-
13:09
-
12:46
-
12:41
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:56
-
11:39
-
11:33
-
11:06
-
10:58
-
10:35
-
10:33
-
10:05
-
09:45
-
09:35
-
09:20
-
08:45
-
08:30
-
07:13
-
06:53
-
06:25
-
06:03
Партнерский контент