Найнгголан: больше всего я обязан Спаллетти. Он изменил мою карьеру

Полузащитник «Интера» Раджа Найнгголан, выступающий на правах аренды за «Кальяри», поделился мнением о тренерах, с которыми работал.

«Больше всего я обязан Лучано Спаллетти. Он изменил мою карьеру. Стефано Пиоли тоже был важным тренером для меня, поскольку при нём я начал играть в Серии «Б». Но Спалетти изменил меня. Мне бы хотелось работать под руководством Антонио Конте. За месяц я увидел его решимость и характер, то, как играет его команда. Он отличный тренер», — цитирует Найнгголана Football Italia со ссылкой на RiberaRibell.

В нынешнем сезоне Раджа забил пять мячей и отдал пять результативных передач в 21 матче итальянской Серии А. 32-летний бельгиец также записал в свой актив один голевой пас в трёх встречах Кубка Италии.