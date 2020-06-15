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«Манчестер Сити» хочет приобрести Ашрафа Хакими

«Манчестер Сити» хочет приобрести Ашрафа Хакими
Футбол / Англия 0

Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», интересен «Манчестер Сити». Английский клуб хочет купить 21-летнего марокканца в ближайшее летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.

Возможность приобретения Ашрафа для «Манчестер Сити» зависит от решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о двухлетнем отстранении команды от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Если суд встанет на сторону «горожан», они активизируют переговоры с «Реалом».

Соглашение Хакими с «Боруссией» рассчитано до 30 июня. «Шмели» хотят продлить аренду футболиста, которого связывает контракт с «Реалом» до 2022 года. Трансферная стоимость Ашрафа оценивается в € 54 млн.

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