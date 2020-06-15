Стали известны претенденты на награду Golden Boy

Издание Tuttosport опубликовало список претендентов на звание лучшего молодого игрока года в Европе в 2020 году. Обладатель награды Golden Boy не может быть старше 21 года и должен выступать в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. Победитель выбирается посредством голосования журналистов ведущих спортивных изданий.



В число претендентов на награду попали такие футболисты, как Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Ансу Фати («Барселона», Испания), Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д, Норвегия), Райан Сессеньон («Тоттенхэм Хотспур», Англия), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия), Ферран Торрес («Валенсия», Испания), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия), Родриго («Реал», Бразилия) и другие. Всего в списке 100 игроков. Стоит отметить, что в число претендентов не попал ни один российский футболист.



Напомним, в 2019 году премию Golden Boy получил португальский полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш.