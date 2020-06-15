«Леванте» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 15 июня, состоится матч «Леванте» – «Севилья». Встреча 29-го тура испанской Примеры пройдёт в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. В бригаду войдут ассистенты Хосе Энрике Нарахо Перес и Айтор Вильяте Мартинес. Резервный рефери — Хосе Мартинес Монтальбан.



После 28 туров «Севилья», набрав 50 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (34) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», в 28 матчах набравшая 61 очко.



Турнирная таблица Примеры сезона-2019/2020