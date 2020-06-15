В «Урале» прокомментировали информацию об интересе к вратарю «Рубина» Коновалову

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об интересе клуба к вратарю казанского «Рубина» Ивану Коновалову.

«Если бы кем-то интересовались, это было бы известно. Пока информация не подтверждается. Видимо, кто-то из агентов этого очень хочет, но мы пока не хотим", — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

25-летний Коновалов является воспитанником «Спартака». В «Рубин» он перешёл летом 2018 года из жодинского «Торпедо» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне голкипер не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге, но 22 раза попал в заявку на игры. Контракт Коновалова с казанским клубом действует до лета 2022 года.