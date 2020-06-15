В Испании сообщили, что Сердар Азмун близок к переходу в лондонский «Арсенал»

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к подписанию контракта с лондонским «Арсеналом», сообщает журналист Mundo Deportivo Францеск Агиляр на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, английский клуб решил приобрести 25-летнего иранца по рекомендации Андрея Аршавина, который ранее обсудил возможный трансфер с главным тренером «канониров» Микелем Артетой.



Ранее сообщалось, что в услугах Азмуна заинтересованы «Наполи» и «Милан».



Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне иранский форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.

Артета обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна в «Арсенал»