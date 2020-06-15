Российская Премьер-Лига — худшая по доходам от матчей в Европе

Российская Премьер-Лига (РПЛ) стала худшей по доходам от матчей среди европейских лиг, сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на отчёт консалтинговой компании Delloite за сезон-2018/2019.



РПЛ занимает шестое место в списке самых богатых лиг Европы. Общая прибыль всех клубов чемпионата составляет € 752 млн. При этом доход от продажи билетов, активности на стадионах и прочего составил € 52 млн. Спонсоры выделили клубам € 436 млн, доходы от трансляций составили € 126 млн. Ещё € 138 млн вошли в пункт «Прочие доходы». По сравнению с прошлым отчётным периодом РПЛ потеряла 8%, что составляет € 61 млн.



В исследовании отражены данные чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, Австрии, Турции, Нидерландов, Португалии, Бельгии, Австрии, Шотландии, Дании, Норвегии, Швеции и Польши.

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