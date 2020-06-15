Златан Ибрагимович нарушил медицинский протокол в Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, находясь в Швеции, нарушил медицинский протокол, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Aftonbladet.
По данным источника, Ибрагимович посетил раздевалку клуба «Хаммарбю», куда допускались только игроки и тренеры. Футболист зашёл в раздевалку, чтобы поздравить команду с победой в матче 1-го тура чемпионата Швеции с «Эстерсундом» (2:0).
«Прежде чем говорить, я должен узнать больше, мы поговорим с «Хаммарбю», — прокомментировал факт нарушения генеральный секретарь федерации футбола Швеции Матс Энквист.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю» по окончании нынешнего сезона.
Ибрагимович перешёл в «Милан» в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в восьми матчах чемпионата Италии, стал автором трёх забитых мячей и одной результативной передачи.
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