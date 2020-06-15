Марсело — о праздновании гола в матче с «Эйбаром»: мы должны добиваться настоящих перемен

Бразильский защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал свой жест после гола в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:1).



Напомним, бразильский футболист стал на колено и поднял кулак, празднуя гол, тем самым поддержав движение Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).



«Рад вернуться на поле с „Реалом“ и забить гол. Но ещё счастливее я становлюсь, глядя на перемены, которые происходят в мире! Время пришло. Мы должны использовать силу, которая у нас есть, и добиваться настоящих перемен», — написал Марсело на странице в соцсети и добавил к записи строчки из трека американского хип-хоп исполнителя Тупака Шакура под названием «Changes» («Перемены»).

Фото можно посмотреть на странице Марсело в «Инстаграме».