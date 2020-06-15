Президент «Наполи»: Сарри предал меня, он покинул команду из-за денег

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри.
«Сарри взбесил меня своими вульгарными оправданиями, что дело было в деньгах. Он предал меня, его контракт с „Наполи“ действовал ещё два года. Помню, в феврале он пригласил меня на ланч в Тоскану, в двух шагах от его дома. Они с женой всё отлично организовали, мы хорошо провели время, говорили о многих вещах, но они ни разу не упомянул о намерении покинуть клуб. Маурицио молчал до последнего матча, создавая беспокойство и неуверенность для команды.
Конечно, нельзя забывать о трёх прекрасных сезонах с Сарри. Но в футболе действуют те же правила, что и в кино. Для создания хорошего фильма нужен отличный режиссёр и классный продюсер, они являются родителями гениального творчества. Естественно, что руководитель клуба является частью успеха, а не только допускает ошибки. Кто подписал Кавани? Кто пригласил Маццарри? Кто подписал Бенитеса и Игуаина? А кто назначил Сарри? Не забывайте, что когда я его только пригласил, болельщики завесили весь город баннерами с протестами против меня», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.
- 15 июня 2020
-
20:58
-
20:55
-
20:44
-
20:34
-
20:30
-
20:08
-
19:58
-
19:51
-
19:49
-
19:39
-
19:31
-
19:13
-
19:02
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:29
-
18:14
-
18:13
-
17:52
-
17:47
-
17:33
-
17:33
-
17:20
-
17:11
-
17:08
-
16:59
-
16:41
-
16:31
-
16:12
-
16:03
-
15:31
-
15:25
-
14:53
-
14:53