Альфонсо Дэвис — лучший игрок «Баварии» в мае по версии болельщиков
Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис признан лучшим игроком команды в мае по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Дэвис занял первое место по результатам голосования, набрав 37% голосов. Канадец немного опередил полузащитника Йозуа Киммиха (30%). В первую пятёрку также вошли: Томас Мюллер (14), Бенжамен Павар (6) и Леон Горецка (5).
В мае Дэвис провёл четыре матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Дэвис перешёл в «Баварию» в январе 2019 года из «Ванкувера». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 27 матчах Бундеслиги (22 — в основном составе), стал автором трёх забитых мячей и отдал пять голевых передач.
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис в матче с «Боруссией» развил скорость 35,3 км/ч
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