Гарет Бэйл пропустил тренировку «Реала»
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустил тренировку мадридской команды, сообщает AS.
По информации источника, валлийский футболист, вышедший на замену на 61-й минуте матча 28-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (3:1), не принял участие в командном занятии из-за мышечного дискомфорта.
Напомним, матч с «Эйбаром» стал для Бэйла 250-м в футболке «сливочных». За 250 игр валлийский форвард забил 105 голов и отдал 68 результативных передач. Ожидается, что Бэйл сможет принять участие в ближайшем матче «Реала» с «Валенсией», который запланирован на 18 июня.
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэм Хотспур» в 2013 году за € 101 млн. Контракт валлийского футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Перес поздравил Бэйла с 250-м матчем за «Реал»
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