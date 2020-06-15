Форвард «Спартака» Руденко вернулся из аренды в «Торпедо»
Нападающий «Спартака» Александр Руденко, выступавший на правах аренды за «Торпедо», вернулся в расположение красно-белых по причине завершения срока действия арендного соглашения.
«Мы благодарим Александра за сотрудничество и желаем ему успехов в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Торпедо», опубликованном на странице клуба в «Инстаграме».
Руденко перешёл из «Спартака» в «Торпедо» на правах аренды в зимнее трансферное окно. 21-летний форвард принял участие в двух матчах Футбольной национальной лиги в составе «Торпедо» и забил 1 гол. Всего на счету форварда 14 мячей (2 – с пенальти) и 5 жёлтых карточек в 25 встречах нынешнего розыгрыша первенства. В Кубке России Александр провёл 1 матч, не отметившись результативными действиями.
Форвард «Спартака» Руденко: не стал бы исключать свой отъезд в зарубежный чемпионат
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