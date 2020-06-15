Агент рассказал, как «Спартак» отказался продать Титова в «Баварию»

Агент Арсен Минасов рассказал о несостоявшемся переходе бывшего полузащитника «Спартака» Егора Титова в «Баварию».
«Я привёз в «Спартак» предложение из Германии по Егору Титову. Дело было ещё до ввода евро, в ходу были немецкие марки. Немцы хотели купить Титова за 15 миллионов марок. «Спартак» готов был сразу продать, но за 25, не меньше. И отказал. А через два месяца, после неудачного выступления ранней весной в еврокубках, со мной связались из «Спартака» и спросили, могу ли я узнать, предложение ещё в силе? Если да — продаём. Покупатель ответил: нет, оно уже устарело, но за три-четыре миллиона можем подумать.
Почему за такой короткий срок так упала цена? Есть много причин. Во-первых, покупатель наверняка после отказа начал пристальнее следить за другими кандидатами, вполне возможно, с кем-то уже вёл переговоры или даже договорился. Во-вторых, не исключаю, что после неудачных игр «Спартака» в Европе он подметил какие-то качества Титова, которые повлияли на их понимание цены. В общем, продавец рискнул, но не угадал. Но бывает и наоборот — потом за 25+ миллионов продают», — приводит слова Минасова «Матч ТВ».
- 15 июня 2020
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