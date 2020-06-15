Марко Николич: отрыв «Зенита» слишком велик. «Локомотиву» важнее занять второе место
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о задаче, которую он поставил перед московской командой.
«Сейчас мы не должны искать никаких оправданий. Было бы очень просто спрятаться и сказать: «Ну извините, такая ситуация». Нет. Я на первой тренировке поставил задачу — попасть в Лигу чемпионов. Конечно, мне бы хотелось догнать и перегнать «Зенит», потому что я привык всегда быть первым. Но отрыв слишком велик. Сейчас для нас намного важнее занять второе место», — сказал Николич в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
«Локомотив» набрал в 22 матчах 41 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является набравший в 22 встречах 50 очков «Зенит».
Марко Николич: мы должны сохранить футбол, в который «Локомотив» играл до меня
- 15 июня 2020
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