Марко Николич: отрыв «Зенита» слишком велик. «Локомотиву» важнее занять второе место

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о задаче, которую он поставил перед московской командой.



«Сейчас мы не должны искать никаких оправданий. Было бы очень просто спрятаться и сказать: «Ну извините, такая ситуация». Нет. Я на первой тренировке поставил задачу — попасть в Лигу чемпионов. Конечно, мне бы хотелось догнать и перегнать «Зенит», потому что я привык всегда быть первым. Но отрыв слишком велик. Сейчас для нас намного важнее занять второе место», — сказал Николич в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

«Локомотив» набрал в 22 матчах 41 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является набравший в 22 встречах 50 очков «Зенит».