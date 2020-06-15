Марко Николич: хотел бы попросить болельщиков продолжать поддерживать «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич обратился к болельщикам московского клуба с просьбой продолжать поддерживать команду.
«Я полностью понимаю болельщиков, расстроенных из-за ухода Сёмина. Он легенда клуба, все главные результаты связаны с ним. Я знаю, что болельщики обожают его. Но у меня было нечто похожее в карьере, хоть мне и 40 лет. Я понимаю ситуацию с Сёминым. Но таково было решение руководства. Лично я очень рад быть здесь. Я уважаю болельщиков. В этой ситуации отношение и поддержку болельщиков можно заслужить только результатом. Но я хотел бы попросить болельщиков продолжать поддерживать команду. Только объединившись мы сможем добиться желаемых результатов», — сказал Николич в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
- 15 июня 2020
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