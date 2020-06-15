Жена Кокорина поделилась фото в золотом купальнике

Дарья Валитова, супруга нападающего «Сочи» Александра Кокорина, на своей странице в социальной сети поделилась фотографией, на которой предстала в золотом купальнике.



«Лето, оно такое», — написала Валитова под фотографией.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Валитовой в «Инстаграме».



Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры, в том числе чемпионат России. Возобновление Российской Премьер-Лиги запланировано на 21 июня.



В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 4 матчах чемпионата России и забил 3 гола. Зимой Александр перешёл на правах аренды из петербургского «Зенита» в «Сочи». Контракт нападающего с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года.