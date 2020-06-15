В Италии сообщили об интересе «Зенита» к Джованни Симеоне

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне, выступающий за «Кальяри» на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Сentotrentuno.



По информации источника, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Зенит». Петербургский клуб рассматривает кандидатуру Симеоне в качестве замены Сердару Азмуну и Себастьяну Дриусси, которые могут покинуть клуб. Отмечается, что «Зенит» готов заплатить за игрока € 15 млн.



Напомним, летом 2019 года к Симеоне проявляли интерес «Спартак» и «Динамо».



Симеоне перешёл из «Фиорентины» в «Кальяри» на правах аренды в 2019 году. В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 24 матчах чемпионата Италии, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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