Тедеско высказался о будущем Гулиева в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился своим мнением о будущем в клубе полузащитника Аяза Гулиева, который был переведён в «Спартак-2» за нарушение командной дисциплины.
«Я не буду выносить ссор из избы. Безусловно, у «Спартака» были проблемы с Гулиевым. Сейчас мы не планируем возвращать Аяза в команду. Но вернуть его позже — не проблема. Наши двери всегда открыты, мало ли что может случиться», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
23-летний Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года хавбек перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (восемь — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2023 года.
- 15 июня 2020
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