Тедеско прокомментировал информацию о возможном уходе Жиго из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал информацию о возможном уходе из команды французского защитника Самуэля Жиго, которым, по некоторым данным, интересуется «Лион».

«Сэм (Жиго. — Прим. «Чемпионата») очень важен для нас. Зачастую нельзя заменить игрока, просто купив вместо него равноценного футболиста. Жиго важен как на поле, так и за его пределами. В «Спартаке» все это понимают, не только я. У нас есть амбиции, и мы не можем терять подобных игроков, независимо от того, Жиго это или кто-то другой. Хотя на сто процентов сказать, останется ли игрок в команде, в футболе не может никто», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Жиго перешёл в «Спартак» летом 2018 года из бельгийского «Гента». Сумма трансфера составила € 8 млн. В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), стал автором четырёх забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.