Марадона поздравил Мертенса с выходом на первое место в списке лучших бомбардиров «Наполи»

Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона поздравил нападающего неаполитанского клуба Дриса Мертенса с рекордом. Напомним, ранее Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи», забив 122-й гол в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии с миланским «Интером».



«Привет, мой друг Дрис! Я горжусь, что именно ты побил мой рекорд. Вот почему «Наполи» становится сильнее с каждым днём. Я бы хотел, чтобы у нас была команда, превосходящая ту, в которой играл я, чтобы мы могли выиграть ещё один скудетто для жителей Неаполя», — сказал Марадона в видеообращении.

Видео можно посмотреть на странице Дриса Мертенса в «Твиттере».

Марадона занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров «Наполи» — в его активе 115 забитых мячей. На 2-м месте — Марек Гамшик (121).