«Севилья» упустила победу над «Леванте» в чемпионате Испании

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» и «Севилья» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Обслуживал матч арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес, ассистировали ему судьи на линиях Хосе Энрике Наранхо Перес и Айтор Вильяте Мартинес.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 46-й минуте автором забитого мяча стал Люк де Йонг, которому ассистировал Мунир Эль-Хаддади. В концовке встречи «Леванте» ушёл от поражения благодаря автоголу Диего Карлоса.
«Севилья», набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леванте» (35) — на 12-м месте.
В 30-м туре «Севилья» дома сыграет с «Барселоной» (19 июня), «Леванте» на выезде встретится с «Эспаньолом» (20 июня).
- 15 июня 2020
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