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«Челси» может купить алжирского нападающего из Чемпионшипа

«Челси» может купить алжирского нападающего из Чемпионшипа
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» интересуется алжирским нападающим «Брентфорда» Саидом Бенрахмой, утверждает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси в своём «твиттере».

По данным источника, английский клуб ведёт переговоры с представителем футболиста, но пока что не делал предложения «Брентфорду». Интерес к игроку проявляют также «Арсенал» и «Лестер Сити».

24-летний Бенрахма перешёл в «Брентфорд» летом 2018 года из «Ниццы». Сумма трансфера составила € 1,7 млн. В нынешнем сезоне алжирский форвард принял участие в 34 матчах Чемпионшипа (30 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (три — с пенальти), отдал семь результативных передач, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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