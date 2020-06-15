ФИФА отреагировала на отказ Дональда Трампа смотреть матчи сборной США

ФИФА отреагировала на высказывания президента США Дональда Трампа, который ранее завил, что прекратит смотреть матчи национальной сборной после того, как Федерация футбола США (USSF) разрешила вставать на колено во время исполнения гимна в качестве мирного протеста.



«ФИФА решительно выступает за терпимость, взаимное уважение и здравый смысл при обсуждении таких важных вопросов. ФИФА придерживается принципа абсолютной нетерпимости ко всем формам дискриминации в футболе. Мы все должны сказать нет расизму и насилию», — приводит текст заявления Associated Press.



Напомним, в США проходят массовые протесты против расизма и жестокости полиции, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался в результате действий белого полицейского, который во время задержания несколько минут давил коленом на его шею.

Трамп заявил, что больше не будет смотреть матчи сборной США по футболу