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Ирландским клубам разрешили возобновить тренировки

Ирландским клубам разрешили возобновить тренировки
Футбол / Прочие турниры 0

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) разрешила клубам возобновить тренировки с понедельника, 15 июня, сообщает официальный «твиттер» организации.

При этом игроки, тренеры и все участвующие в занятиях должны соблюдать социальную дистанцию. Все футболисты должны иметь свой личный антисептик и отдельную бутылку для воды.

В настоящее время чемпионат Ирландии из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен. Лидером турнира после пяти туров является «Шэмрок Роверс», который набрал 15 очков. Второе место занимает «Дандолк» (12). В первую тройку входит также «Богемианс» (9).

Напомним, из-за пандемии коронавируса на 2021-й год были перенесены чемпионат Европы, Кубок Америки и Олимпийские игры. Чемпионаты Франции, Бельгии и Нидерландов завершены досрочно.

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