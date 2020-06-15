«Рига» одержала победу в первом официальном матче при Кононове

В первом туре чемпионата Латвии «Рига» под руководством Олега Кононова обыграла «Валмиеру» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риге на стадионе «Сконто».
Счёт был открыт в начале встречи. На 7-й минуте автором забитого мяча стал Роман Дебелко. Во втором тайме преимущество рижского клуба увеличил Антон Черномордый.
Этот матч стал для «Риги» первым официальным при Кононове, который возглавил клуб 5 февраля 2020 года.
53-летний Кононов в бытность футболистом выступал за «Искру» (Смоленск), «Днепр» (Могилёв), «Зарю» (Луганск), КИМ, «Фрайбург», «Локомотив» (Витебск), «Двину», «Строитель» (Витебск), «Рух» (Хожув), «Нафтан» и «Торпедо» (Минск). После завершения карьеры футболиста Кононов стал тренером и возглавлял минские «Торпедо» и «Локомотив», запорожский «Металлург», «Шериф», львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» и московский «Спартак». С «Краснодаром» он стал бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2014/2015.
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