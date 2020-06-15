Три футболиста «Спартака» пересекли границу России на велосипедах

Трое футболистов «Спартака-2» — итальянский вратарь Андреа Романьоли, немецкий защитник Малькольм Баду и грузинский нападающий Николоз Кутателадзе — пересекли границу России на велосипедах, прибыв из Финляндии, сообщает комментатор Алексей Андронов в своём телеграм-канале.
По данным источника, пересекать границу нельзя пешком или на автомобиле, но разрешено на велосипеде.
В нынешнем сезоне 22-летний Баду принял участие в восьми матчах Футбольной национальной лиги (все — в основном составе) и получил одну жёлтую карточку. 19-летний Кутателадзе провёл два матча в ФНЛ (0 — в основе). 21-летний Романьоли не провёл ни одного матча, 11 раз попав в запас.
Напомним, из-за пандемии коронавируса первенство ФНЛ завершено досрочно. «Спартак-2» финишировал на 17-м месте.
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